Sheinbaum anuncia creación de Observatorio del golfo de México tras derrame de crudo

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su Gobierno impulsará la creación de un Observatorio del golfo de México para estudiar de forma permanente las causas de los derrames recientes de hidrocarburo en el sureste del país y fortalecer la respuesta institucional.

“Ya vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas y que podamos informarlo a ustedes y además, el control que se tiene que hacer de manera permanente porque el objetivo es constituir un observatorio del golfo, con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana informó además que el martes sostendrá una reunión con el grupo interdisciplinario que investiga el incidente.

“Mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en donde está Pemex (Petróleos Mexicanos), incorporamos a investigadores (...) para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano, el mar”, explicó.

El anuncio se dio luego de que el grupo interinstitucional que atiende la emergencia reportara la semana pasada la recolección de 889,4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, en el sureste de México, con operaciones que han involucrado miles de elementos, barreras de contención y monitoreo aéreo y marítimo.

La mandataria destacó que la respuesta fue inmediata pues “desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza, incluido Pemex estuvo en todo este trabajo”.

La presidenta reiteró que el Gobierno informará los resultados de los análisis científicos una vez que concluya la revisión, a la vez que destacó que el derrame no afectó de manera significativa la actividad turística durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“Hasta ahora tenemos ocupaciones hoteleras de cerca del 80% en los principales destinos turísticos del país, desde Veracruz, tuvo una ocupación turística muy importante. Guerrero, particularmente Acapulco también tuvo una ocupación turística muy importante, por supuesto el Caribe”, enfatizó.

Finalmente, dijo que será la próxima semana cuando se presente un balance sobre la ocupación hotelera y la derrama económica en todo el país por la temporada vacacional. EFE

(foto)