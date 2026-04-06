Sheinbaum afirma que "no existe razón" para el paro nacional de transportistas mexicanos

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este lunes que "no existe razón" para el paro y los cierres viales anunciados por algunos líderes de organizaciones del campo y transportistas, al asegurar que el Gobierno federal ha atendido de manera permanente sus demandas y mantiene "la puerta abierta para el diálogo".

“Es importante que el pueblo de México sepa que estamos atendiendo (...) Y no es que haya cerrazón por parte del gobierno de México, no es que no hayamos apoyado, sino que también los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”, señaló la mandataria.

La gobernante mexicana reaccionó así a la amenaza de transportistas y agricultores mexicanos, quienes convocaron a una movilización nacional este lunes, que incluirá bloqueos en carreteras y accesos estratégicos del país, para exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos con el gobierno, lo que consideran un abandono de ambos sectores.

En ese sentido, recordó que el domingo las Secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural emitieron un comunicado en el que detallan los acuerdos alcanzados con agricultores desde finales de 2025 para compensar la caída internacional del precio de granos.

Según el comunicado oficial, de noviembre a la fecha se han destinado 3.412 millones de pesos (191,76 millones de dólares) en apoyos directos a más de 40.910 productores, sin intermediarios, para mitigar la baja en los ingresos derivada del desplome de precios en mercados globales.

Al respecto, Sheinbaum reiteró que el problema es global, pues afirmó que ha bajado mucho el precio de granos como el maíz, el frijol, el sorgo, el trigo, debido a una alta producción a nivel internacional.

La presidenta señaló que el Gobierno ha buscado acuerdos con compradores nacionales para priorizar la adquisición de la cosecha mexicana, “para que compren primero lo que se produce en México y luego importen”.

Sobre las movilizaciones de los transportistas explicó que existen diversas quejas sobre trámites y temas de seguridad, pero advirtió que la mayoría de las organizaciones ha optado por no sumarse al paro y que quienes lo promueven representan a una minoría.

Sheinbaum agregó que algunos grupos mantienen demandas difíciles de cumplir, entre ellas sacar al maíz y otros granos del tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, las cuales son demandas "mucho más complejas de cumplir".

La presidenta también dejó entrever posibles motivaciones partidistas detrás del paro, al señalar que algunos de los convocantes tienen relación con algunos partidos políticos, aunque añadió que “si hay tintes políticos o no, pues ya que cada quien tome sus conclusiones”. EFE

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