Sánchez y Lula celebran la primera cumbre bilateral entre España y Brasil el 17 de abril en Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Lula da Silva van a presidir la primera cumbre bilateral España - Brasil el próximo 17 de abril en Barcelona, aprovechando un encuentro de líderes progresistas.

Aunque Sánchez y Lula han mantenido varias reuniones en los últimos años y tienen una relación fluida, esta será la primera cumbre oficial entre ambos países, cuyos gobiernos mantienen buena sintonía ideológica.

España y Brasil la pactaron en una visita de Sánchez a Brasilia y Sao Paulo en marzo de 2024, donde acordaron elevar a nivel de cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno el actual mecanismo de relación entre países, la Comisión Permanente Bilateral (CPB) que tiene rango ministerial. De este modo, Brasil se convirtió en el primer país de América latina con el que España mantiene este formato de reuniones.

Ese mismo año 2024 Sánchez visitó Brasil por segunda vez, durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro y además compartió un acto con Lula en Nueva York, durante la semana de Alto Nivel de Naciones Unidas bajo el título "En defensa de la democracia. Luchando contra el extremismo" en la que mostraron su sintonía frente al auge de la ultraderecha en el mundo.

En 2025, Sánchez también viajó a Brasil para participar en la cumbre del clima COP30 celebrada en la ciudad de Belén y por su parte, Lula da Silva, estuvo en Madrid en visita oficial hace tres años, en abril de 2023.

SINTONÍA CONTRA LA GUERRA DE IRÁN

Sobre la mesa estará, previsiblemente, la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel, a la que tanto Sánchez como Lula se oponen frontalmente. El presidente español viene reiterando su 'No a la guerra' y se niega a ceder a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón.

En la misma línea, el presidente de Brasil mantiene una línea dura contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, y recientemente ha afirmado que mintió sobre las capacidades nucleares de Irán para justificar su participación en la guerra.

La cumbre presidida por Sánchez y Lula se celebrará en Barcelona, justo antes de la reunión de líderes progresistas 'Global Progressive Mobilisation' en la que también participan otros líderes de izquierda como el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el de Uruguay, Yamandú Orsi y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.