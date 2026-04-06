Rusia advierte de riesgo de derrame de fuel del buque alcanzado por un dron ucraniano

Moscú, 6 abr (EFE).- Las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Jersón, ocupada por Rusia, advirtieron este lunes del riesgo de derrame de combustible del buque mercante hundido por un dron ucraniano el viernes.

"En cuanto al combustible, teóricamente existe el riesgo de un derrame en un incidente de este tipo, sin embargo no hay información confirmada por el momento", comunicó el portavoz de la administración del territorio ucraniano ocupado por Rusia, Vladímir Vasilenko.

La capacidad del barco podría superar las cien toneladas de fuel, advirtió.

Según Vasilenko, las autoridades están actualmente valorando el rescate del buque hundido.

El viernes un dron ucraniano impactó contra un buque mercante ruso que transportaba grano en el mar de Azov.

Nueve tripulantes sobrevivieron, dos se hallan desaparecidos y otro murió, según las autoridades regionales, comunicó la víspera el gobernador prorruso de Jersón, Vladímir Saldo.

Los supervivientes tardaron dos días en llegar a la costa en un bote salvavidas y el primer oficial del barco murió a bordo de la barca.

A finales de 2024 naufragaron dos petroleros cerca de Kerch provocando un vertido de miles de toneladas de petróleo que contaminó las costas del mar Negro.

Uno de los barcos encalló a unos 80 metros de la costa de la región rusa de Krasnodar, uno de los territorios más visitados por los veraneantes rusos. EFE