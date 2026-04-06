Retorno y desafío de Oblak

Majadahonda (Madrid), 6 abr (EFE).- Solo en uno de sus once partidos en el Camp Nou, Jan Oblak sostuvo imbatida la portería del Atlético de Madrid, a la que apunta de nuevo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones tras superar una distensión muscular en el costado, ante el desafío de frenar el ataque del Barcelona.

Baja los últimos cuatro encuentros, el más reciente de todos este mismo sábado contra el mismo rival en el Metropolitano, y ultimada su recuperación el pasado viernes, este lunes volvió a la dinámica de grupo, aún con precauciones, pero previsiblemente listo para retomar la titularidad en el inicio de la serie de 'Champions' contra el conjunto azulgrana, con la ida en Barcelona este miércoles y la vuelta en una semana en Madrid.

El Barcelona es su peor rival. Nadie le ha ganado más veces que ese oponente desde que defiende la portería del Atlético, al que llegó hace ya doce años, en 2014, con tan solo 21 años. Ahora tiene 33. Son 17 derrotas ante ese contrincante, con cinco empates y cinco victorias, ninguna en el Camp Nou, donde los números son más frustrantes: once duelos allí, sin un solo triunfo, con tres igualadas y ocho derrotas.

El único triunfo con él bajo palos como visitante contra el Barça fue el pasado curso, por 1-2, pero en el estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, cuando estaba en obras el estadio azulgrana, al que volverá ahora Oblak con el papel crucial que supone la ida lejos del Metropolitano y la portería a cero en una eliminatoria a doble partido.

Solo ha salido imbatido una vez del Camp Nou. Hace casi cinco años, el 8 de mayo de 2021, en la recta final del último título ganado de Liga por el Atlético de Madrid, en 2020-21. El encuentro terminó con un empate sin goles. El único ‘cero’ en su portería en ese escenario, en el que ha recibido 19 goles en contra a lo largo de once choques. Este mismo curso encajó tres en el 3-1 de Liga del 2 de diciembre.

Esos dos goles de distancia en el marcador representan la mayor diferencia con la que ha perdido en ese estadio. Así ocurrió no solo en el citado 3-1, sino también en el 2-0 de 2018-19 y el 4-2 de 2021-22. Tres veces de once visitas.

En otras cinco cayó por un gol: 1-0 en la Copa del Rey en 2014-15, con un penalti parado a Lionel Messi; 2-1 en la Liga de Campeones en 2015-16 y 1-0 en 2017-18 y 2022-23 en la competición liguera.

El 2-1 de los cuartos de final de la máxima competición europea de 2015-16, con una resistencia tremenda del equipo rojiblanco y el portero esloveno tras quedarse en inferioridad numérica a la media hora por la expulsión de Fernando Torres, es su único duelo allí en Champions. Entonces, el Atlético y Oblak siguieron adelante en el torneo, hasta la final, con el triunfo por 2-0 en la vuelta en el Vicente Calderón con doblete de Antoine Griezmann, aún hoy vigente en el equipo como Oblak, Koke y Giménez.

Ese día, el portero esloveno también sostuvo su marco a cero. Lo ha hecho, en casa y fuera, en cuatro de sus partidos contra el Barcelona. A los citados choques de 2021 en el Camp Nou y de 2016 en la vuelta de la Liga de Campeones en el Metropolitano, añade dos victorias sin goles en contra en la Liga en el nuevo estadio rojiblanco: el 2-0 de 2021, con tantos de Thomas Lemar y Luis Suárez, y el 1-0 de 2020, con el triunfo anotado por Yannick Carrasco.

En toda la era Simeone, el Atlético solo ha mantenido su portería a cero en siete de sus 44 partidos contra el Barcelona, cuatro con Oblak y tres con Thibaut Courtois, ahora en el Real Madrid y antes en el conjunto rojiblanco.

El belga lo logró en tres de sus enfrentamientos en 2013-14, cuando fue campeón de Liga y también finalista de la Liga de Campeones, con un 0-0 en la Supercopa de España en el Camp Nou, otro 0-0 en la Liga en el Vicente Calderón y el 1-0 del pase a las semifinales de la Champions en 2013-14 en Madrid, después del empate a uno de la ida.

En concreto en el Camp Nou, el equipo de Simeone encajó al menos un gol en 17 de sus 19 visitas. Este curso, han sido seis goles, entre el 3-0 del pasado 3 de marzo en las semifinales de la Copa del Rey, con Juan Musso en la portería, y el 3-1 de diciembre pasado en la Liga, con Oblak bajo palos, como se prevé este miércoles, tras su baja los últimos cuatro encuentros.

También retornarán a la convocatoria Marc Pubill, posiblemente directo al once como Oblak, después de tres encuentros fuera de acción por una lesión en la zona de las costillas, y Rodrigo Mendoza, al que se espera de inicio como suplente, con Koke Resurrección y Marcos Llorente como centrocampistas, con Giuliano Simeone y Ademola Lookman como extremos y con Julián Álvarez y Antoine Griezmann o Alexander Sorloth como atacantes.

Con David Hancko y Matteo Ruggeri en la zona izquierda de la defensa, las dudas de la alineación se concentran en el sector derecho, con Pubill como posibilidad como central o lateral.

De su posición depende la elección entre Nahuel Molina, como lateral, o Robin Le Normand, como central. También podría jugar en banda Llorente, incluso, pero entonces Simeone debería rebuscar una solución para el medio, teniendo en cuenta las bajas por lesión tanto de Pablo Barrios como de Johnny Cardoso.

Iñaki Dufour