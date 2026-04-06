República Dominicana registró 27 muertos en Semana Santa

Santo Domingo, 6 abr (EFE).- Un total de 22 personas murieron en accidentes de tránsito y otras cinco por ahogamiento durante la celebración de la Semana Santa en la República Dominicana, que registró el desplazamiento de más de 7,3 millones de personas por las diferentes vías durante el asueto, reportó este lunes el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El organismo destacó una reducción del 15,63 % de los decesos respecto al año pasado, cuando murieron 30 personas en accidentes viales y dos ahogadas.

Durante la Semana Santa de 2026, se produjeron 203 accidentes de tránsito, los cuales afectaron a 276 personas, añadió la información.

Del total de accidentes, 173 involucraron motocicletas, de acuerdo con el informe del COE, que también informó de 506 personas afectadas por intoxicación alcohólica y 207 por alimentos.

El COE puso en marcha entre el 2 y el 5 de abril un amplio operativo con el objetivo de prevenir incidentes y accidentes de tránsito, una de las principales causas de muertes en este país.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, República Dominicana ocupa el quinto lugar mundial en siniestros de tránsito.EFE