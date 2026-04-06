Planas aborda con el embajador de Uruguay en España asuntos de materia agroalimentaria y pesquera

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este lunes con el embajador de Uruguay, Bernardo Greiver, que lleva en el cargo desde el pasado mes de febrero, para tratar asuntos de interés común en materia agroalimentaria y pesquera.

En concreto, la reunión, celebrada en la sede del ministerio, ha servido para mostrar la buena relación existente y reforzar la cooperación bilateral, y donde han abordado las oportunidades que ofrece el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para el sector agroalimentario.

Además, España solicitó a Uruguay en diciembre la regionalización sanitaria por peste porcina africana para poder seguir exportando productos de porcino, en particular los curados.

En materia pesquera, la capital Montevideo tiene un papel estratégico como puerto base para la flota española que faena en aguas internacionales del Atlántico sur occidental, próxima a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina.