Partido izquierdista denuncia al Gobierno portugués por el uso de EEUU de base aérea

Lisboa, 6 abr (EFE).- Dirigentes del partido portugués Bloco de Esquerda (BE) presentaron este lunes una denuncia contra el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), por haber permitido el uso de la base de las Lajes, en el archipiélago atlántico de las Azores, por parte de EE.UU. durante su ofensiva en Oriente Medio.

"Entregamos a la Fiscalía General de la República una denuncia contra el Gobierno portugués por las violaciones groseras del derecho internacional en el uso de la base de las Lajes, al que Portugal está sujeto por norma constitucional, que establece que la ley portuguesa se aplica precisamente al uso de la base de las Lajes”, aseguró el coordinador nacional del BE, José Manuel Pureza.

El político izquierdista recordó que es la Fiscalía General quien tiene competencias para velar por el cumplimiento "integral" del principio de legalidad por parte de los órganos del Estado.

La intención del BE es que el Ministerio Público analice esta denuncia y, si ve indicios de relevancia jurídica y penal, que abra una investigación formal.

Sobre las declaraciones del ministro luso de Exteriores, Paulo Rangel, que en todo momento ha negado que haya ninguna violación de la legalidad en el empleo de las Lajes por parte de EE.UU., Pureza dijo que ya nadie cree al jefe de la diplomacia portuguesa.

"Supongo que el propio ministro Paulo Rangel no cree lo que dice, porque afirmar que la base de las Lajes no está siendo utilizada con fines agresivos es una pura invención, afirmar que se está cumpliendo el acuerdo de la base de las Lajes (entre Portugal y EE.UU.) es otra invención", remarcó.

Hace una semana, el BE presentó al Gobierno una carta firmada por 8.500 personas exigiendo seguir el ejemplo de España, además de pedir la prohibición del uso por parte de EE.UU. del espacio aéreo portugués y de la base de las Lajes.

El Ejecutivo de Portugal ha mostrado su rechazo a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, y ha insistido en que la utilización por parte de aviones estadounidenses de las Lajes ha sido bajo un "cumplimiento escrupuloso de las normas legales y las reglas" fijadas en el acuerdo bilateral entre ambos países.

En los últimos días, según medios portugueses, han estado llegando a las Lajes drones Reapers MQ-9 estadounidenses, algo que también ha denunciado el BE. EFE