Pakistán asegura que las negociaciones entre Irán y EEUU continúan tras ultimátum de Trump

Islamabad, 6 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán confirmó este lunes que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se encuentra "en curso", sin confirmar ni desmentir ningún acuerdo, mientras Washington mantiene activo su ultimátum militar contra Teherán.

"No comentamos hechos específicos individuales. Nuestro punto es que el proceso de paz está en marcha", dijo el portavoz del ministerio, Tahir Andrabi, en un breve comunicado, después de que medios informaran de un posible alto el fuego de 45 días propuesto por Islamabad.

Pakistán ha estado sirviendo de enlace entre Teherán y Washington en un intento por negociar el cese de las hostilidades entre ambas partes, un esfuerzo diplomático en el que también han participado Turquía, Egipto y Arabia Saudí, y que fuentes regionales ya denominan de manera provisional como el "Acuerdo de Islamabad".

Según fuentes diplomáticas, Pakistán ha servido de canal directo para intercambiar propuestas entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchí.

Hasta el momento, Islamabad ha logrado mantener canales abiertos con ambos bandos, reforzado por la buena relación entre el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, con el entorno de Trump, y por su cercanía con Irán.

El domingo, Donald Trump aplazó su ultimátum exigiendo a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz, añadiendo 20 horas al plazo original de 10 días, y situando el plazo límite para este martes a las 08:00 p.m. (hora de la costa este de EE.UU.).

Ese mismo día, Trump declaró a Axios que Estados Unidos está "en negociaciones profundas" con Irán y que se puede alcanzar un acuerdo antes de que expire el plazo el martes. "Hay buenas posibilidades, pero si no llegan a un acuerdo, lo destruiré todo allí", dijo el mandatario estadounidense.

Por su parte, Araqchí calificó este lunes de "extremadamente ambicioso e ilógico" el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para detener las hostilidades, según informó este agencia oficial IRNA.

A finales del mes pasado, Pakistán acogió una cumbre de alto nivel con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Egipto y Turquía, apuntando a Islamabad como un posible epicentro de las negociaciones para poner fin a la guerra. EFE