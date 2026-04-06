Ordenan a bancos bolivianos habilitar tarjetas de crédito con tipo de cambio referencial

La Paz, 6 abr (EFE).- El Gobierno de Bolivia ordenó este lunes al sistema bancario la habilitación del uso de las tarjetas de crédito y débito de los ciudadanos para las compras en el exterior con base en el denominado tipo de cambio referencial que publica el Banco Central, informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

El funcionario explicó que la medida se aplicará desde mañana, martes, y beneficiará a 2,7 millones de usuarios de las tarjetas, durante una rueda de prensa a la que asistió el presidente del país, Rodrigo Paz.

El uso de las tarjetas de crédito y débito para pagos en el exterior sufrió restricciones en Bolivia desde el 2024 debido a la escasez de dólares en el sistema bancario nacional y en el propio Banco Central.

En Bolivia, hay más de 8 millones de tarjetas de créditos y débito, indicó el ministro.

Agregó que la instrucción a los bancos es que permitan a sus clientes el uso sin restricciones de las tarjetas de crédito para pagos en el exterior, salvo los límites en la capacidad de pago del usuario.

Para las tarjetas de débito, los bancos deben permitir compras de al menos por 500 dólares mensuales.

Los bancos usarán el tipo de cambio referencial que publica a diario el Banco Central desde el 1 de diciembre pasado, una medida que ayudó a reducir la variedad de precios del dólar estadounidense en el mercado.

Este 6 de abril, el tipo de cambio referencial es de 8,96 bolivianos para la compra de un dólar y de 9,15 bolivianos para la venta.

Son cifras superiores al tipo de cambio fijo de 6,86 bolivianos para la compra y 6,96 para la venta, que el ente emisor mantiene congelado desde noviembre del 2011.

“Estamos devolviendo a la población la posibilidad de utilizar sus tarjetas con normalidad, dentro y fuera del país, bajo un esquema claro, ordenado y sostenible”, afirmó el ministro Espinoza.

Las limitaciones en el uso de las tarjetas provocaron desde el 2024 numerosos problemas a los usuarios para hacer pagos en plataformas digitales internacionales, en hoteles, restaurantes y en la contratación de servicios educativos y médicos en el extranjero. EFE