Número dos de Los Choneros que está preso en Ecuador rechaza ser extraditado a EE.UU.

Quito, 6 abr (EFE).- Darío Javier Peñafiel Nieto, 'Topo', considerado el segundo al mando de Los Choneros, el grupo criminal más antiguo de Ecuador, rechazó este lunes ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por presunto narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego, informó la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana.

'Topo' fue detenido en septiembre pasado en la provincia amazónica de Napo por el presunto delito de tráfico de armas, y está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Además, es líder de Los Fatales, una facción de Los Choneros, grupo vinculado al mexicano Cartel de Sinaloa y denominado como "terrorista" por Estados Unidos, y era hombre de confianza de José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), máximo líder de la banda criminal y que está a la espera de un juicio en Nueva York tras ser extraditado en julio pasado.

La CNJ dijo que 'Topo' es requerido por la Justicia de Estados Unidos para que comparezca y enfrente los cargos antes mencionados ante un tribunal del Distrito Este de Nueva York, pero que durante una audiencia realizada este lunes "no consintió su extradición".

El presidente de la Corte, el juez Marco Rodríguez, emitirá su resolución en los próximos días.

De acuerdo a medios locales, el abogado de 'Topo' señaló que no se habían presentado las garantías de que se le respetarán sus derechos humanos y que no será sometido a tortura o pena de muerte, y que el hombre tiene casos pendientes en Ecuador que deberían resolverse antes de ser enviado a otro país.

Cuando fue detenido en septiembre, 'Topo' también tenía vigente otra orden de captura por el asesinato de un policía en 2024 y había sido detenido otras veces por asociación ilícita, secuestro extorsivo y pensiones alimenticias.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo en ese entonces que también tenía vínculos con el Frente Carolina Ramírez, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Noboa contra las bandas del crimen organizado, como Los Choneros, a las que el Gobierno pasó a denominar como "terroristas" y a las que atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los próximos años.

Solo en 2025, Ecuador cerró con 9.252 homicidios, un récord en la historia del país, de acuerdo a cifras oficiales. EFE