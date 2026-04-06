Mónica García recuerda que "las baja médicas son un acto médico" y ve "frívolo" culpar a los trabajadores de su aumento

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que "las bajas médicas son un acto médico" en el que "hay un profesional que determina que hay un paciente que tiene que tomar una serie de tratamientos y, dentro de ese tratamiento, está la baja médica", por lo que considera "frívolo" culpar a los trabajadores de su aumento.

"Hay que ver por qué nuestra población, nuestros ciudadanos, necesitan más bajas médicas, necesitan esa receta de la baja médica", ha manifestado durante la presentación de la campaña 'Pide la prórroga. Defiéndela', en relación con los contratos de alquiler. De este modo, se ha referido a los datos de Incapacidad Temporal (IT) de 2025 ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha indicado la ministra es "bastante frívolo" el "echarle la culpa a los trabajadores que se cogen esas bajas". Ante ello, ha insistido en que "hay muchos factores que ahora mismo hacen enfermar" a la población, apartado en el que ha destacado el de la vivienda, ya que "el 38 por ciento de la ciudadanía española vive con angustia" este asunto.

INCIDIR EN LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

García, que ha manifestado que la vivienda es causa incluso de "depresión", ha sostenido que es necesario "incidir en los determinantes sociales de la salud, empezando por la vivienda". "Tendremos que defender la salud en el trabajo, tendremos que defender la salud en los barrios y en las ciudades", ha subrayado.

"Las bajas son actos médicos en los cuales un profesional determina que hay un paciente que no puede o no debe trabajar para poder mejorar su salud", ha abundado, para corroborar que, "en los últimos años", se ha producido "un aumento, por ejemplo, de las causas por síndromes ansiosos depresivos". "Esos malestares los tendremos que atajar no solamente desde el sistema sanitario, desde el sistema laboral", ha enfatizado.

"Por eso, ponemos especial hincapié en el Real Decreto de la Vivienda, para dar tranquilidad a 2,7 millones de personas de nuestro país que, a día de hoy, están inquietas, están intranquilas y están angustiadas por si van a poder seguir viviendo en su casa", ha concluido.