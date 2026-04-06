LaLiga denunciará las amenazas e insultos de un grupo de aficionados del Sevilla FC hacia sus jugadores

La Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga) busca "actuar con la máxima firmeza" frente a los insultos que un grupo de aficionados del Sevilla FC profirió este lunes de madrugada hacia jugadores y 'staff' técnico hispalenses tras perder ante el Real Oviedo y acercarse el descenso, y por ello ha anunciado que denunciará esos "graves hechos".

Así lo describió LaLiga este lunes mediante un comunicado oficial, condenando "de manera rotunda" tanto los "insultos" como las "amenazas" y los "actos de intimidación dirigidos contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales".

"En la fase final de las temporadas, cuando aumenta la tensión competitiva y la presión por los resultados, resulta especialmente preocupante comprobar cómo determinadas conductas traspasan de forma inaceptable los límites de la crítica legítima y de la protesta deportiva", indicó la patronal liguera en su nota de prensa.

"La discrepancia, la exigencia y el descontento pueden formar parte del fútbol. Las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte, el señalamiento personal y cualquier forma de hostigamiento o amedrentamiento, no tienen cabida ni en el deporte ni en una sociedad democrática", añadió la nota a raíz de lo sucedido con los sevillistas.

En la madrugada del domingo al lunes, esos aficionados expresaron su indignación a los futbolistas y el cuerpo técnico de forma muy agresiva, tanto en el Aeropuerto de San Pablo como luego en la Ciudad Deportiva del Sevilla. No en vano, los responsable del club tuvieron que llamar a la Policía debido al acoso sufrido en plena escalada de tensión.

"Los hechos ocurridos (...) en Sevilla, junto con otros episodios de amenazas, coacciones e intimidaciones de los que LaLiga ha tenido conocimiento, obligan a actuar con la máxima firmeza", recalcó la nota de prensa.

"Resulta especialmente preocupante que determinados comportamientos generen una reacción pública, institucional y mediática inmediata, mientras que las amenazas, los insultos graves, los deseos de muerte y el hostigamiento contra quienes forman parte del fútbol profesional corran el riesgo de contemplarse con una preocupante normalidad", agregó la nota.

En ese sentido, LaLiga afirmó que "no puede haber una doble vara de medir frente a la violencia". "Este tipo de comportamientos pueden ser constitutivos de infracciones muy graves y, en función de su contenido y circunstancias, también de ilícitos penales", apostilló en su texto.

"LaLiga va a proceder a denunciar los graves hechos producidos (...), así como otras de las que ha tenido conocimiento, ejercitando las acciones oportunas por las vías jurisdiccionales competentes y colaborando con las autoridades y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la identificación de los responsables", informó el ente liguero.

"Se acabó la impunidad frente a este tipo de conductas. La pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo. LaLiga reitera su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia, ya sea física o verbal, así como frente a campañas de acoso, intimidación o señalamiento contra quienes forman parte del fútbol profesional", insistió el comunicado de prensa.

Por último, el organismo que encabeza Javier Tebas señaló que "quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento". "Y frente a los violentos, LaLiga actúa y actuará", concluyó la nota.