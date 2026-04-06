La presión en las cadenas de suministro de EEUU crece en marzo y marca récord desde principios de 2023

El índice que mide la presión en las cadenas de suministro de Estados Unidos ha aumentado en el mes de marzo, hasta marcar un 0,68 frente al 0,54 de febrero, según los datos preliminares publicados por la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, una cifra no vista desde enero de 2023.

En un mes marcado por el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz --ruta por la que circulaba una quinta parte del petróleo mundial-- y fuertes fluctuaciones en los mercados energéticos con los precios del petróleo y el gas sufriendo grandes incrementos, el índice ha repuntado hasta su máximo en tres años.

Un nivel 0 en el dato refleja una situación neutra para las cadenas de suministro, por lo que la cifra de marzo supone un tendencia creciente en la presión.

En la última ocasión en la que se superó el dato actual, enero de 2023, el índice reflejaba ya una caída de la presión de la oferta después de situarse hasta en 4,49 puntos a finales de 2021, cuando la crisis derivada del Covid-19 afectó al desempeño de la economía mundial, manteniéndose en niveles elevados varios meses después coincidiendo con el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

La duración del conflicto y las consecuencias que pueda tener en la gestión del estrecho de Ormuz podrán afectar al próximo dato mensual.