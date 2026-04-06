La presidenta de México reitera el rechazo al informe de la ONU sobre desapariciones forzadas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a rechazar este lunes el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas presentado la semana pasada, alegando que Naciones Unidas no tuvo en cuenta una serie de documentos enviados por el Ejecutivo mexicano en sus conclusiones.

"Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al Comité (de la ONU contra la Desaparición Forzada) diciéndoles todo lo nuevo que se está trabajando, (...) los cambios en la legislación (...) varios temas (que) no fueron considerados por esta comisión", ha explicado en rueda de prensa, indicando que "por eso se rechazó el documento" difundido el pasado jueves.

Sheinbaum se ha mostrado crítica con los resultados del informe al considerar que "extrapolan" los casos de cuatro estados --Veracruz, Jalisco, Nayarit y Coahuila-- de un total de 31 que tiene el país entre los años 2009 y 2017. "Hay una extrapolación hasta el 2025", ha agregado al respecto.

La mandataria ha anunciado que el Gobierno mexicano enviará al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, "su informe" sobre las desapariciones forzadas "para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones" no están "de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité".

Las autoridades mexicanas ya rechazaron la semana pasada el informe, tachándolo de "tendencioso", afeando que el documento "omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo", citando la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la obligación de abrir una carpeta de investigación ante el primer reporte, o el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.

Según determinó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, existen "indicios fundados" de que en México "se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad", al calor de los "ataques generalizados o sistemáticos" perpetrados contra la población civil en diversos puntos del país.

El comité, que ha solicitado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, elevar a la Asamblea General el caso de las desapariciones en México de cara a identificar medidas de apoyo al Ejecutivo para prevenirlas y erradicarlas, ha indicado que se han encontrado "más de 4.500 fosas, que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados".