La ONU recuerda a Trump que las infraestructuras "no se pueden atacar" tras amenaza a Irán

Naciones Unidas, 6 abr (EFE).- La ONU recordó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las infraestructuras civiles y energéticas "no se pueden atacar" después de que el mandatario amenazara a Irán con destruir sus puentes y sus centrales energéticas si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes por la noche.

Así lo dijo Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria, cuando quedan poco más de 24 horas para que se complete el ultimátum de Trump a Irán.

"La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y, una vez más, insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades. Recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas", declaró el portavoz.

Además, según Dujarric, esta prohibición se extiende a las infraestructuras civiles que "pudieran considerarse un objetivo militar" cuando un ataque pudiera causar "daños colaterales excesivos a la población civil".

"Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara", afirmó.

Dujarric fue preguntado por las amenazas de Trump a Teherán para que reabran el estrecho, clave para el transporte de una quinta parte del petróleo mundial, después de que diera hasta este lunes a las 20.00 horas de Washington de este lunes (00.00 GMT del 7 de abril) para reabrir el paso o, de lo contrario, desatar "el infierno" en el país y desatar todas sus centrales energéticas, así como puentes y carreteras.

Trump extendió después 24 horas el plazo, hasta las 20.00 horas de Washington de este martes.

El presidente estadounidense es que la propuesta de paz presentada por los negociadores iraníes en las últimas horas es "significativa", pero apuntó que aún no está a la altura de sus exigencias.

"Una vez más, el secretario general reafirma que ya es hora de que las partes pongan fin a este conflicto, ya que no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales", concluyó Dujarric.