La OMS confirma la muerte de uno de sus trabajadores en Gaza

Redacción Internacional, 6 abr (EFE).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó la muerte de un contratista de la entidad este lunes en Gaza, así como la suspensión de las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah hacia Egipto.

En un mensaje en X, Adhanom Ghebreyesus aseguró que la víctima era una persona "contratada para prestar servicios a la OMS" en el enclave palestino y dijo que la organización está "devastada" por la noticia.

Previamente, fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la OMS había informado de esta muerte, asegurando que se trataba del conductor de un vehículo de la entidad y señalando al Ejército de Israel como responsable del ataque.

También aseguraron que otros dos trabajadores resultaron heridos, aunque el mensaje del director de la OMS confirma que dos integrantes de la organización estaban presentes pero no sufrieron ningún daño.

Adhanom Ghebreyesus no mencionó a Israel en su mensaje y agregó que "el incidente está bajo investigación".

Sin embargo, el Ejército israelí ya se pronunció al respecto y alegó, sin aportar pruebas, que el conductor gazatí "aceleró" hacia las fuerzas armadas antes de que estas le dispararan.

"Las tropas efectuaron disparos de advertencia. El vehículo continuó acelerando hacia las tropas, quienes respondieron con fuego adicional que impactó el vehículo", alega un comunicado castrense compartido la noche del lunes con EFE.

La víctima es Majdi Mustafa Aslan, de 54 años y residente del campo de refugiados gazatí de Al Bureij.

El vehículo atacado formaba parte de un convoy médico que transportaba a enfermos gazatíes hasta el cruce de Rafah, única salida del enclave ocupado para recibir tratamiento en otros países, ya que Israel no permite evacuaciones médicas a Jerusalén o Cisjordania.

El Ejército israelí dijo también a EFE que el auto avanzaba "sin distintivos" por lo que fue considerado una "amenaza". Pero según relató Raed Aslan, uno de los pasajeros que sobrevivió al ataque, a periodistas en Jan Yunis, los vehículos mostraban el logotipo de la OMS "por todas partes".

En su mensaje, el director de la OMS confirmó que las "evacuaciones médicas quedan suspendidas hasta nuevo aviso" y pidió protección para los trabajadores humanitarios en Gaza. EFE