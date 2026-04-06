La India mantiene una ronda de contactos con Irán y el Golfo por la crisis de Ormuz

Nueva Delhi, 6 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de la India, S. Jaishankar, mantuvo en las últimas horas una ronda de contactos con sus homólogos en Irán, Emiratos Árabes Unidos, y Catar tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura urgente del Estrecho de Ormuz.

"Recibí una llamada del ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Hemos discutido la situación actual", confirmó Jaishankar en su perfil de X, tras mantener conversaciones a última hora del domingo con su homólogo iraní, Abbas Araqchí; el jefe de la diplomacia emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani.

Por su parte, el embajador de Irán en la India, Mohammad Fathali, calificó hoy de "encomiable y responsable" la postura de Nueva Delhi en favor del diálogo.

Fathali aseguró a la agencia local ANI que Teherán ha implementado "medidas excepcionales" para garantizar que los buques indios sigan transitando por Ormuz, un paso vital para el suministro energético de la potencia asiática.

Una de las prioridades de la India es proteger el puerto iraní de Chabahar, cuya exención de las sanciones estadounidenses expira el próximo 26 de abril, una fecha tras la cual la infraestructura volverá a estar bajo las restricciones de Washington.

El Gobierno de la India mantiene negociaciones con la Administración de Donald Trump sobre este enclave, donde Nueva Delhi ha invertido más de 120 millones de dólares para mantener una ruta comercial hacia Asia Central que evita el territorio de Pakistán.

Modi ha presidido en los últimos días reuniones urgentes del Comité de Gabinete sobre Seguridad para coordinar los contactos diplomáticos con Irán y los países del Golfo. EFE