La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida de 0,23 %

Buenos Aires, 6 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 0,23 %, hasta las 3.006.247,77 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó prácticamente sin variaciones, en 123.521.731,20 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+3,7 %), Loma Negra (+3,2 %) y Metrogas (+3,1 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de BBVA Argentina (-1,9 %), Telecom Argentina (-1,9 %) y Grupo Supervielle (-1,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta el 0,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 611 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.392,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.400 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, a 1.480,83 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,3 %, a 1.429,57 pesos por unidad. EFE