KuCoin presenta PROOF, una competencia de trading centrada en la verificabilidad y el juego limpio

PR Newswire

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 6 de abril de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de KuCoin PROOF, una de las competencias de trading más grandes de KuCoin hasta la fecha, creada bajo el lema central: "Opere. Compita. Compruebe". En un momento en el que los usuarios dan mayor importancia a la equidad en las actividades de trading, KuCoin PROOF ha sido diseñada para introducir un marco de competencia más estructurado, verificable y responsable, donde las reglas de participación, la medición del rendimiento y la distribución de recompensas sean claras y consistentes. KuCoin PROOF se lanza con un fondo de recompensas de hasta 500K y combina competencias al contado y de futuros, modos de batalla individuales y por equipos, y un marco de campaña más estructurado diseñado para fomentar una participación más amplia entre los usuarios de KuCoin, operadores de criptomonedas, comunidades y participantes del ecosistema. Se espera que en los próximos meses se lancen fases adicionales de la campaña y competencias temáticas, lo que ampliará aún más la experiencia PROOF en distintos formatos y para diversos públicos.

KuCoin PROOF refleja la visión más amplia de KuCoin de que las competencias de trading deben evolucionar más allá del tamaño de las recompensas y los incentivos a corto plazo, y centrarse en cómo se estructuran, se miden y generan confianza entre los usuarios. Esta iniciativa busca que la participación sea más creíble y atractiva a largo plazo, brindando a los usuarios una experiencia de campaña más clara y confiable. La primera etapa de PROOF incluye competencias al contado y de futuros, así como formatos de participación individual y por equipos. Con el tiempo, se espera que la campaña se expanda a través de nuevas temáticas, formatos competitivos adicionales y futuras colaboraciones dentro del ecosistema, para crear una base ampliable en función de aumentar la fidelización a largo plazo en diversos productos, regiones y comunidades.

El concepto central de PROOF es la verificabilidad. KuCoin considera que las competencias de trading no solo deben ser competitivas y gratificantes, sino también claras y transparentes. Por lo tanto, la campaña se estructura en torno a reglas de participación visibles, una metodología clara para la tabla de posiciones, protecciones contra el fraude, una lógica de distribución de recompensas y un mecanismo de apelación diseñado para fortalecer la equidad durante todo el ciclo de vida de la competencia. De este modo, PROOF está diseñada para reforzar la confianza de los usuarios en cómo se miden los resultados, cómo se asignan las recompensas y cómo se protege la participación. Este enfoque refleja el compromiso más amplio de KuCoin de construir un entorno de trading más responsable, donde la participación de los usuarios no solo esté incentivada, sino que también sea verificable y protegida.

Visite lapágina de inicio de KuCoin PROOF para explorar la campaña, consultar los detalles de participación y unirse a la competencia.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin