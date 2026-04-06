Agencias

Kast anuncia que está avanzando en la expulsión de migrantes irregulares en Chile

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Buenos Aires, 6 abr (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este lunes en una rueda de prensa en Buenos Aires que su Gobierno va a "ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de migrantes irregulares" y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se vayan del país de manera voluntaria.

"Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir (...) es una advertencia para que las personas cumplan la ley", afirmó.

Asimismo, confió en que los venezolanos vayan marchándose de manera voluntaria una vez se ordenen los vuelos rumbo al país caribeño y comentó que el supuesto corredor humanitario del que habló durante su campaña electoral para expulsar a los migrantes sería terrestre y podría utilizarse para países como Perú o Colombia. EFE

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