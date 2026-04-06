Justicia argentina tramita denuncias por créditos a diputados y funcionarios oficialistas

Buenos Aires, 6 abr (EFE).- La Justicia de Argentina tramita al menos dos denuncias por la concesión de créditos por parte del estatal Banco Nación a parlamentarios y otros funcionarios públicos del oficialismo.

Una de las denuncias fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual.

El letrado denunció a Daniel Tillard, presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) entre finales de 2023 y diciembre de 2025, y a Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La denuncia se basa en la reciente publicación en medios locales de notas sobre el otorgamiento "irregular" de millonarios préstamos por parte del BNA a personas vinculadas con el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

Según la denuncia, "la investigación periodística reveló que diversos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y legisladores oficialistas habrían accedido a créditos hipotecarios" de elevado monto -de hasta el equivalente a 350.000 dólares- otorgados por el BNA, sin que los beneficiarios tengan una capacidad económica acorde para recibir esos préstamos.

De acuerdo a la presentación de Díaz Pascual, entre los beneficiarios se encuentra Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del BCRA; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Federico Furiase, secretario de Finanzas; y Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de la petrolera YPF.

La investigación periodística en la que se basa la denuncia también menciona a varios legisladores nacionales del oficialismo: los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, María Frías y Alejandro Carrancio.

Otra de las denuncias fue la presentada por la diputada opositora Mónica Frade (Coalición Cívica), quien pidió a la Justicia que se investigue si hubo una concesión irregular de préstamos por parte del BNA, la mayor entidad financiera de Argentina.

"Lo que estoy planteando es la posibilidad de que pueda haber tráfico de influencias, de que pueda haber incompatibilidades", dijo este lunes Frade en declaraciones al canal C5N. EFE