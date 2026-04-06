Juan del Val confiesa su secreto mejor guardado: "Estuve casado con una mujer de Huelva antes de Nuria Roca"

Nuria Roca y Juan del Val forman, desde hace 28 años, una de las parejas más estables y enamoradas del panorama nacional. Lo suyo fue amor a primera vista y, casados desde 1998 y con 3 hijos en común -Juan (23), Pau (19), y Olivia (15)- la presentadora y el ganador del Premio Planeta 2025 han demostrado que son un equipo perfecto no solo a nivel personal sino también profesional, ya que trabajan codo con codo en programas como 'El Hormiguero' y 'La Roca'.

Sin embargo, antes de conocer a la valenciana, el colaborador estuvo casado con otra mujer, como ha revelado por primera vez con naturalidad durante el ciclo 'Presencias Literarias' que se celebró hace unos días en la Universidad de Huelva y en el que presentó su novela 'Vera, una historia de amor'.

"Con Huelva tengo un vínculo real, emocional, y por eso estar en esta universidad me provoca una emoción especial. Adoro esta provincia, adoro esta ciudad", comenzó su intervención, tal y como recoge el diario 'Huelva Información'.

Un vínculo que se debe, como confesaba a continuación, a una mujer de la que nada se sabía hasta ahora: "Todos sabéis de mi vida. Estoy casado con Nuria Roca desde hace 25 años y viviendo con ella desde hace 28 años, pero yo estuve casado antes con una mujer de Huelva".

Consciente de la sorpresa que habría provocado su 'secreto mejor guardado' a los asistentes a la charla, Juan ha relatado que su primera boda se celebró cinco años antes de darse el 'sí quiero' con la presentadora, cuando tenía 24 años, y aunque ese matrimonio no salió bien -aunque tampoco ha entrado en detalles ni ha desvelado el nombre de su exmujer- guarda un gran recuerdo del que fue su primer amor.

"Me casé con una mujer maravillosa de un pueblo de Huelva que se llama Calañas. Calañas ya no es Calañas, que es un segundo Madrid. Quién ha visto por Calañas pasar el ferrocarril", se arrancaba a entonar un popular fandango con el nombre de este pueblo.

"Vengo casi siempre a las Colombinas y me gusta. Lo malo es que el jamón y la gamba no son buenos, pero por lo demás... tiene ese pequeño defecto", ha ironizado entre risas tras su revelación más inesperada.