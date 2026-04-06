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JPMorgan afirma que la IA transformará la sociedad más rápido que internet

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Nueva York, 6 abr (EFE).- El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha descrito este lunes la inteligencia artificial (IA) como una tecnología con un potencial comparable al de la electricidad o internet, asegurando que su adopción será "mucho más rápida" que cualquier revolución tecnológica previa.

En su carta anual a los accionistas, Dimon ha subrayado que la inversión en IA no es una "burbuja especulativa", sino una herramienta que entregará beneficios significativos.

"No creo que sea una exageración afirmar que la IA curará algunos tipos de cáncer, creará nuevos materiales compuestos y reducirá las muertes accidentales, entre otros resultados positivos. Con el tiempo, reducirá la semana laboral en el mundo desarrollado", anota en su carta el ejecutivo del mayor banco de Estados Unidos.

Dimon ha afirmado que JPMorgan desplegará la IA en "virtualmente cada función, aplicación y proceso" de la compañía para mejorar el servicio a clientes y empleados.

No obstante, ha advertido de que la velocidad de esta transformación podría superar la capacidad de adaptación de la fuerza laboral, por lo que el banco ya tiene planes para "apoyar y reubicar" a los empleados afectados.

Pese al optimismo tecnológico, Dimon ha avisado sobre un "paisaje inquietante" marcado por la guerra en Ucrania, el conflicto actual en Irán y las tensiones con China. EFE

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