Joshua Kimmich: "El Real Madrid tiene una forma de jugar especial"

Madrid, 6 abr (EFE).- El alemán Joshua Kimmich dijo este lunes que "el Real Madrid tiene una forma de jugar especial" en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentará a su equipo contra el conjunto blanco en el Bernabéu.

"Nos preparamos para el rival. El Real Madrid tiene una forma de jugar especial, pueden ser peligrosos en muchas situaciones, y no podemos jugar de la misma manera que contra otros", añadió sobre el partido de este martes.

El centrocampista alemán, de 31 años, habló sobre el hecho de jugar la ida en el feudo blanco: "La atmósfera aquí es especial, tienen un estadio increíble. Hemos venido aquí muchas veces, hemos jugado buenos partidos y nos hemos vuelto a casa con las manos vacías. Este año es diferente, vamos a jugar el segundo partido en casa. Mañana no es el partido decisivo".

"Son cuartos de final de la Liga de Campeones y eso no ocurre todos los años. Es algo que esperamos con muchas ganas. De niño estuve aquí visitando el estadio y ya tenía esa sensación de 'impresionante'. Estar jugando aquí es algo especial. Son los momentos para los que entrenamos todos los días", apuntó.

También fue preguntado por el rol de Mbappé en el equipo de Álvaro Arbeloa: "Creo que Mbappé es un jugador capaz de ayudar a cualquier equipo, con grandes cualidades individuales y el capitán de la selección francesa. Es un jugador muy importante, sobre todo en esta temporada, que parecía que no todo iba bien para el Real Madrid y él ha sido decisivo".

"No vamos a jugar uno contra uno, es un equipo contra otro equipo, es lo bonito del deporte de equipo. Independientemente de Mbappé o Vinicius, el Madrid es un equipo con jugadores excelentes, tienen cualidades individuales y colectivas. Tenemos un gran respeto ante sus jugadores, pero es importante estar convencidos de nuestras fuerzas", recalcó.

Además, hizo referencia al regreso del delantero Harry Kane a la convocatoria del Bayern después de su ausencia en el cruce de Bundesliga contra el Friburgo: "Marca muchísimos goles, pero es muy importante para nuestro juego, porque no solo anota, no es egoísta, no quiere el máximo de goles. Lo que quiere es el éxito con el equipo. Para un jugador ofensivo, es una característica muy importante".

Kimmich, que acumula dos goles y nueve asistencias con el Bayern entre todas las competiciones esta temporada, demostró estar atento a los resultados del Real Madrid, como el 3-0 en la ida de octavos frente al Manchester City: "Ha sido sorprendente, pero no, porque es el Real Madrid. Parece que hay otras leyes que se imponen aquí en el Bernabéu. El resultado que obtuvo el Madrid fue impresionante".

"Se conoce al Real Madrid por su gestión de los partidos, saben manejar los tiempos y entonces el tiempo corría a favor del Madrid. Cada equipo tiene sus estrategias. El Madrid y el Bayern son los clubes más grandes del mundo", afirmó. EFE