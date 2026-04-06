Jannik Sinner amenaza el número uno de Carlos Alcaraz en Montecarlo y Rafa Jódar se acerca al 'top 50'

El tenista español Carlos Alcaraz continúa una semana más en el número uno del ranking ATP, aunque la amenaza del italiano Jannik Sinner será real en el Masters 1000 de Montecarlo, que arranca este semana y donde el murciano defiende título, por lo que solo le vale levantar el trofeo para seguir en lo más alto, mientras que el también tenista nacional Rafa Jódar se acerca al 'top 50' tras su triunfo en Marrakech (Marruecos).

La lucha por el número uno del mundo se ha apretado para el inicio de la gira de tierra batida, después de los triunfos del italiano en Indian Wells y Miami, torneos en los que no había participado el año pasado. Así, el de San Cándido, con 12.400 puntos, se acerca a Alcaraz y sus 13.590 puntos, después de la derrota del murciano en tercera ronda en Florida.

Esta situación hace que Sinner dependa de sí mismo en Montecarlo, donde necesita levantar por primera vez el trofeo, el cual defiende Alcaraz, para ascender a lo más alto de la clasificación, con solo 1.190 puntos de distancia entre ambos tenistas.

El 'top 3' lo cierra el alemán Alexander Zverev (5.205), que cayó en semifinales en Miami, precisamente ante Sinner, para superar en el ranking al serbio Novak Djokovic (4.720), que es cuarto. Mientras que el quinto clasificado es el italiano Lorenzo Musseti (4.265).

Respecto a los españoles, Alejandro Davidovich es el mejor clasificado después de Alcaraz situado en el puesto 17 (2.220) y Jaume Munar, que sigue sin jugar por lesión, es 37º (1.175). Aunque la noticia de la semana es la subida notable de Rafa Jódar, de 19 años, que asciende 35 posiciones en el ranking y ya es 57º, tras conquistar su primer título ATP en Marrakech este domingo. Los dos únicos bajones en el 'top 100' son de Roberto Bautista (85º) y Pablo Carreño (92º).

En el ranking WTA poco movimiento, ya que la bielorrusa Aryna Sabalenka sigue liderando (11.025) por delante de la kazaja Elena Rybakina (8.108) y la estadounidense Coco Gauff (7.278). Mientras que la española Paula Badosa continúa ascendiendo, esta semana 11 posiciones, y ya roza el 'top 100' (102ª). Las dos mejores tenistas nacionales son Cristina Bucsa (31ª) y Jessica Bouzas (47ª).