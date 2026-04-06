Israel aplaude la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y de un miembro de la Fuerza Quds

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este lunes la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mayid Jademi, una figura clave en los servicios de seguridad, así como del comandante de la Fuerza Quds, Asqar Baqeri, en el marco de los ataques perpetrados durante la ofensiva conjunta lanzada a finales de febrero con Estados Unidos.

"Otro brazo central del régimen terrorista iraní ha sido neutralizado. Esta noche eliminamos a Mayid Jademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, una figura clave del régimen iraní, quien acababa de asumir el cargo tras la eliminación de su predecesor", ha aseverado Netanyahu en un comunicado.

"También hemos eliminado a Asqar Baqeri, comandante de la sección 840 de la Fuerza Quds, responsable de ataques contra judíos e israelíes en todo el mundo", ha aseverado el mandatario, que ha afirmado que "la sangre de quienes intenten asesinar a nuestros ciudadanos o dirijan el terror contra el Estado de Israel caerá sobre sus cabeza".

Así, ha dicho actuar "con fuerza y determinación" para "alcanzar a cualquiera que intente hacernos daño". "Continuaremos con todas nuestras fuerzas, en todos los frentes, hasta que la amenaza sea eliminada y se alcancen todos los objetivos de la guerra", ha afirmado.

Horas antes, las autoridades de Irán han confirmado la muerte de Jademi en un ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel y ha señalado que "ha alcanzado la gracia del martirio en un ataque criminal terrorista del enemigo estadounidense-sionista durante la madrugada de hoy".

Asimismo, las fuerzas de seguridad han indicado que "bajo la precisa dirección de la Inteligencia, atacó Teherán anoche y mató al comandante de la unidad de operaciones especiales 840 de la Fuerza Quds", que ocupaba el cargo desde 2019. "En los últimos años había ocupado varios puestos de alto rango dentro de esta unidad, donde ha apoyado numerosos ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo", ha indicado el Ejército en un comunicado.

"También ha participado y promovido actos terroristas contra el Estado de Israel mediante operaciones llevadas a cabo en territorio israelí, Siria y Líbano. Ha impulsado operaciones para perjudicar a las fuerzas israelíes que operaban en la zona de amortiguación de Siria utilizando operativos sirios que anteriormente habían servido para el Ejército de (Bashar) al Assad", ha aclarado.