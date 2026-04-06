Infografías del lunes 6 de abril de 2026

IRÁN GUERRA - Irán afirmó que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las especulaciones sobre posibles conversaciones para pactar un alto el fuego de 45 días en el conflicto.

IRÁN GUERRA - En medio de la incertidumbre por el futuro de la guerra en Oriente Medio la economía mundial se enfrenta al riesgo que supondría un eventual cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, el cuarto canal más importante del mundo en transporte de crudo y el tercero en la región, por detrás de Suez y Ormuz.

MISIÓN ARTEMIS - La misión de Artemis II atraviesa su fase más importante hoy, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra.

CINE TAQUILLA - La nueva película de Super Mario, que llegó a los cines de todo el mundo el 1 de abril, en plena Semana Santa, ha arrasado en taquilla con una recaudación total de 372 millones de dólares, el mayor estreno en lo que va de 2026, hasta situarse ya como la cuarta película más taquillera del año a nivel global.

FÚTBOL LIBERTADORES - La fase de grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores comienza este martes con 32 equipos en carrera por llegar a la final del próximo 28 de noviembre en Montevideo.

CICLISMO TOUR DE FLANDES - Con otra demostración en solitario, marca de la casa, el esloveno Tadej Pogačar (UAE) hizo honor a su condición de favorito para proclamarse por tercera vez vencedor del Tour de Flandes, su segundo monumento de la temporada.

FÚTBOL LIGA CAMPEONES REAL MADRID-BAYERN - Previa del partido Real Madrid-Bayern Múnich correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. EFE

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