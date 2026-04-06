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Harry Kane se entrena con el Bayern y apunta a la titularidad en Champions ante el Real Madrid

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El delantero inglés Harry Kane entró este lunes junto a sus compañeros del Bayern de Múnich, en la última sesión previa al encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, de este martes (21.00 horas) en el Santiago Bernabéu.

El inglés no disputó ni un solo minuto en la victoria por 2-3 ante el Friburgo en la Bundesliga debido a unas molestias en el tobillo, pero se espera que esté disponible para el partido del martes en el feudo madridista, ya que participó con el grupo en el último entrenamiento.

Así, a excepción del portero alemán Sven Ulreich, que será baja por un desgarro muscular, todos los jugadores participaron en la sesión dirigida por el técnico Vincent Kompany, según informó el propio Bayern de Múnich.

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