Hallan muerto en su celda a uno de los condenados a cadena perpetua por los ataques terroristas de 2024 en Moscú

Las autoridades penitenciarias rusas han informado este lunes de que uno de los condenados a cadena perpetua por los atentados terroristas en una sala de conciertos en Moscú, en 2024, que supusieron la muerte de 150 personas, ha sido hallado sin vida en su celda "tras haberse suicidado".

La Dirección General del Servicio Penitenciario Federal de Rusia ha señalado que el cuerpo sin vida de esta persona ha sido hallado este lunes y que a pesar de los intentos, los servicios médicos no han sido capaces de reanimarle, según información a la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, se ha comunicado que se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Algunos medios de comunicación han adelantado que se trataría de Yusufzod Yakubjon Davlatkhon, uno de los 19 culpables de los ataques terroristas del 22 de marzo de 2024, protagonizados por un grupo de hombres armados que irrumpieron en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada a las afueras de Moscú.

Davlatkhon fue considerado cómplice de los cuatro autores materiales que fueron llevados a juicio por estos atentados, que además de 150 muertos dejaron más de 300 heridos, y supusieron para los culpables --la mayoría de ellos de nacionalidad tayika-- penas de entre 20 años y cadena perpetua.

Los cuatro autores materiales perpetraron el atentado en nombre de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), la filial afgana del grupo terrorista. Desde Moscú han acusado a Kiev de haber participado en aquel ataque.