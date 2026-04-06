Fuertes inundaciones obligan a evacuar a más de 4.000 personas en el sur de Rusia

Moscú, 6 abr (EFE).- Las fuertes inundaciones en el sur de Rusia y la amenaza del desbordamiento de un embalse han obligado a evacuar a más de 4.000 personas en la república rusa de Daguestán, en el sur del país, informaron este lunes las autoridades locales.

“Como medida preventiva, más de 4.000 personas fueron evacuadas”, informó el Ministerio de Emergencias ruso en un comunicado.

La nota agrega que varias aeronaves monitorean la situación desde el aire y unos responsables del Ministerio se han trasladado en helicóptero al lugar de los hechos para evaluar la situación sobre el terreno.

Ayer, un edificio de tres plantas se derrumbó en la ciudad de Majachkalá debido a desprendimientos del terreno.

Debido a fuertes lluvias torrenciales que comenzaron en el sur de Rusia a finales de marzo, en las repúblicas de Chechenia y Daguestán fue declarado el estado de emergencia.

Según expertos, la cantidad de precipitaciones marcó un récord de más de un siglo en la región.

El territorio más afectado por el desastre climático fue precisamente Daguestán, donde solo el 30 de marzo cayeron 60 milímetros de precipitaciones, cantidad equivalente a tres meses.

En la república rusa quedaron inundadas más de 2.000 viviendas y cerca de 200 carreteras.

Las fuertes lluvias llevaron también a la rotura del embalse de Gedzhuj, en la antigua localidad de Derbent.

Como consecuencia, varios coches volcaron en un río, causando la muerte de una mujer y un adolescente. Otras cinco personas heridas en el incidente fueron hospitalizadas. EFE