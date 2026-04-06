España comienza a preparar la eliminatoria de Billie Jean King Cup en Eslovenia

El equipo español femenino ha completado este lunes su primera jornada de entrenamientos en el Tenis Center Portoroz, donde el viernes y el sábado se jugará el billete para las Finales de la competición en Shenzhen (China) del mes de septiembre.

Sara Sorribes y Aliona Bolsova, esta última sustituta de la lesionada Cristina Bucsa, tuvieron la primera toma de contacto con la tierra batida del club esloveno, situado en la turística localidad de la costa del Mar Adriático.

La capitana Carla Suárez y Óscar Serrano, que se ha estrenado como ayudante técnico, han supervisado una sesión en la que posteriormente se ejercitaron las jóvenes debutantes Kaitlin Quevedo y Leyre Romero, de 20 y 24 años. También tuvieron su primer contacto con la pista las barcelonesas Guiomar Maristany, recién aterrizada de su participación en el torneo WTA 250 de Bogotá, y Ruth Roura, sparring del equipo.

CARLA SUÁREZ: "EN ESPAÑA HUBIÉSEMOS ELEGIDO CONDICIONES PARECIDAS"

Al término de la jornada, Carla Suárez aseguró que había sido "un día positivo" y que las jugadoras estaban "con buenas sensaciones". "Las condiciones también acompañan porque, probablemente, si hubiéramos jugado en España hubiéramos elegido unas condiciones muy parecidas. Tenemos varios días por delante y margen de mejora, pero el trabajo ha sido bueno", explicó en declaraciones a la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"Tenemos ser una familia, estar muy unidas y remar todas en la misma dirección. Ojalá se nos dé bien y podamos tener una alegría. Yo lo que les pido es que den el cien por cien, que luchen, que peleen, y con eso estaremos todas muy contentas y ojalá podamos disputarlo", continuó.

En otro orden de cosas, la canaria valoró la ausencia de la lesionada Cristina Bucsa, que estaba llamada a ser la número uno del equipo. "La baja de Cristina para nosotras obviamente es importante, porque es una jugadora clave que estaba en su mejor momento, pero debido a una lesión no ha podido estar aquí. Tengo aquí a cinco jugadoras que están con mucha ilusión y con muchas ganas de darlo todo para intentar ganar el fin de semana", afirmó.

Las más experimentadas en Portoroz serán Sara Sorribes y Aliona Bolsova, que disputarán el punto de dobles. "El hecho de tener a Sara y a Aliona en el equipo para mí es muy importante, porque son jugadoras que han estado ya en varias convocatorias, saben de qué trata esta competición y se dejan la piel cada vez que se ponen esta camiseta. Como capitana, eso te da mucha tranquilidad. Es cierto que no han jugado muchos dobles juntas, pero se conocen muchísimo y se van a compenetrar muy bien. Estamos muy contentas de que estén con nosotras", indicó.

Por último, habló de las más jóvenes del equipo. "Están preparadas, todas pueden debutar en cualquier momento y tienen que pasar por ese momento, tanto Kaitlin, como Leyre o Guio. Así que les vamos a dar todas las facilidades para que se sientan lo mejor posible y, sobretodo, que se vayan con un buen recuerdo de esta semana", concluyó.