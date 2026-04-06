Equipos mexicanos retan a los de Estados Unidos por la supremacía en la Concacaf

México, 6 abr (EFE).- Los equipos mexicanos América, Cruz Azul, Tigres UANL y Toluca retarán entre esta semana y la próxima a cuatro rivales de Estados Unidos con el propósito de confirmar al país como rey de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que suman 40 títulos.

Luego de calmar la frustración por la eliminación del Inter Miami, lo cual les impedirá enfrentar a Lionel Messi, las Águilas del América jugarán este martes en el estadio del Nashville, con la idea de olvidar su mal paso en el torneo de liga y vencer al rival, que es líder de la Conferencia Este en la MLS.

Será un duelo duro para las Águilas del entrenador brasileño André Jardine, que ocupan el sexto lugar en el Torneo Clausura de México y necesitan mejorar si pretenden seguir adelante en el torneo regional.

También este martes Cruz Azul visitará a Los Angeles FC, líder de la Conferencia Oeste de la liga estadounidense, en un partido de difícil pronóstico porque los Azules van segundos del Clausura y, aunque el sábado perdieron con Pachuca, han sido uno de los tres mejores de la liga en los últimos años.

Los mexicanos suman 40 títulos de Concacaf, lo que muestra un dominio abrumador porque los clubes de los demás países de la Concacaf alcanzan entre todos 22.

El crecimiento de los equipos de la MLS es un obstáculo para los clubes de México, que deberán hacerlo todo bien si pretenden dominar en los cuartos de final.

El miércoles, el Tigres UANL recibirá al Seattle Sounders, mientras el Toluca, campeón mexicano, jugará en su estadio con el Galaxy de Los Angeles en el inicio de dos series de difícil pronóstico.

El Sounders y el Galaxy son dos de los tres equipos estadounidenses que han ganado la Copa de Campeones de la Concacaf y serán rivales exigentes que tratarán de por lo menos empatar en el partido de ida para no ir en desventaja a los de vuelta la próxima semana.

Tigres ha tenido altibajos y aparece apenas octavo en el Clausura, caso diferente al Toluca, tercero de la clasificación con la mejor defensa del campeonato mexicano.

- Cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf:

. Martes 07.04: Nashville-América y Los Angeles FC-Cruz Azul.

. Miércoles 08.04: Tigres UANL-Seattle Sounders y Toluca-Los Angeles Galaxy.

. Martes 14.04: Cruz Azul-Los Angeles FC y América-Nashville.

. Miércoles 15.04: Los Angeles Galaxy-Toluca y Seattle Sounders-Tigres UANL. EFE