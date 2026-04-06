El tráfico por el estrecho de Ormuz aumenta con el paso de hasta 21 buques durante el fin de semana

La circulación de barcos por el estrecho de Ormuz ha comenzado a reiniciarse en los últimos días, con el paso de hasta 21 embarcaciones durante el fin de semana, gracias a las negociaciones entre diferentes países y la República Islámica de Irán para el paso de buques, ante la casi paralización del tráfico por una de las rutas petroleras más importantes del mundo tras el inicio del conflicto en Oriente Próximo, según informa Bloomberg.

Hasta ocho buques cisterna con bandera india que transportaban gas licuado de petróleo (GLP) han navegado por sus aguas, otro barco iraquí cruzó el estrecho este domingo tras el anuncio de Irán de que Irak no se verá afectado por las restricciones y varios barcos turcos han transitado por la zona.

Otros buques con vínculos con China, Grecia y Tailandia también han podido atravesar el estrecho de Ormuz en los últimos días, confirmándose así un repunte del tráfico tras el estallido del conflicto armado.

Del total de barcos registrados en la zona, 13 de ellos han llegado hasta el mar Arábigo para dirigirse a distintos puntos cargados de crudo, aún así el número queda todavía muy por debajo de las alrededor de 135 embarcaciones que cada día transitaban por el enclave.

Este sábado las autoridades iraníes sostuvieron que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo del conflicto, dado que se ha convertido en "una ventaja estratégica para Irán".

El presidente del Parlamento, Mohamad Baquer Qalifab, también defendió que Irán tiene intención de usar su dominio sobre la zona para proponer una nueva realidad regional a través de la firma de "acuerdos de seguridad bilaterales" con los países interesados "sin interferencias extranjeras".

En este sentido, Irán y Omán --con quien comparte las aguas del estrecho-- ha iniciado conversaciones para negociar una posible regulación de la navegación.

A pesar del aumento del tráfico marítimo, el precio del petróleo no ha dado signos de grandes caídas en los últimos días y el barril de Brent, de referencia en Europa, se sitúa este lunes por encima de los 109 dólares por barril, tras casi alcanzar a lo largo de la jornada los 112 dólares.