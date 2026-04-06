El primer ministro qatarí pide a Irán una salida diplomática al conflicto

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado que la salida diplomática es la "única opción" para superar el conflicto actual.

"Una solución diplomática integral y duradera sigue siendo la única opción para resolver la crisis de forma que se logre la seguridad y la estabilidad y evite mayores tensiones y escalada a la región", ha planteado, según un comunicado oficial qatarí.

Al Thani ha condenado los "continuos ataques de Irán" contra Qatar pese a que es un país que "se ha distanciado de la guerra". Esta actitud supone "adulterar la seguridad de la región" y "un desprecio por su estabilidad".

En particular ha advertido de que sería "inaceptable" y "condenable" cualquier ataque contra infraestructura civil y "los recursos de la gente" y ha pedido "a todas las partes" respetar el derecho internacional.