Agencias

El presidente de Ghana realiza una visita oficial a Francia por invitación de Macron

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Nairobi, 6 abr (EFE).- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, comienza este lunes una visita oficial a Francia por invitación de su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien se entrevistará tras asistir a la reunión de alto nivel 'One Health Summit', organizada en la ciudad de Lyon, informó la Presidencia ghanesa.

Mahama pronunciará un discurso durante un encuentro sobre Arquitectura Global de la Salud y otro durante la reunión de alto nivel para jefes de Estado y de Gobierno, donde detallará los compromisos y puntos de vista de Ghana sobre la seguridad sanitaria mundial, según un comunicado de la Presidencia.

El 8 de abril, Mahama mantendrá una reunión bilateral con Macron en el Palacio del Elíseo, donde ambos mandatarios hablarán sobre el fortalecimiento de sus relaciones y sobre la cooperación en áreas de interés mutuo como la salud, la educación, el comercio, la inversión y la seguridad regional.

Antes de ello, el presidente ghanés se reunirá también con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher. Después de estos dos encuentros, Mahama volverá a Accra. EFE

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