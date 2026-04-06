El fuego ha consumido 16.137 hectáreas en España hasta el 1 de abril, el 27,4% del total de la UE

Los incendios forestales han consumido un total de 16.137 hectáreas (ha) en España hasta el 1 de abril, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. Esta cifra supone el 27,4% del total de la superficie que ha ardido en toda la Unión Europea (UE), donde se han quemado un total de 58.862 ha.

En comparación, este año han ardido 40,7% más de hectáreas hasta el 1 de abril que en el mismo periodo de 2025, cuando se quemaron 9.582 ha. El año pasado, la mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto ya que, en cuestión de un mes, se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).

Hasta la fecha, España suma 123 incendios en la UE pero hay otros países más afectados, como Francia, con 221 de Francia. Por detrás quedan Portugal con 68 o Rumanía con 60, por ejemplo. En 2025, el fuego quemó 393.079 ha en España, el 38% del territorio quemado durante ese año en toda la UE, que sumó 1.033.966 ha calcinadas.