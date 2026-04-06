El Ejército israelí ordena evacuar unas 40 localidades del sur de Líbano

Las Fuerzas Armadas israelíes han emitido este lunes un aviso de evacuación par aunas 40 localidades del sur de Líbano con vistas a posibles bombardeos de la aviación.

"Advertencia urgente a los residentes del Líbano, específicamente en las siguientes aldeas. Las actividades de Hezbolá obligan a las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- a actuar con contundencia en estas zonas", ha indicado el portavoz militar israelí en árabe, Avichai Adrai.

"Las FDI no tienen intención de hacerles daño. Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Zahrani. Quedan advertidos", ha añadido.

El listado de localidades señaladas incluye aldeas de los distritos de Nabatiye, Saida, Tiro y Yezín, aunque algunos de los nombres parecen estar mal escritos, como hace notar la prensa libanesa, por lo que es difícil la identificación de los lugares señalados.