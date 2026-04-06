El brent se gira a la baja, hasta los 107 dólares, ante un posible alto el fuego en Irán

Madrid, 6 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio se ha dado la vuelta este lunes y baja el 1,30 %, hasta los 107 dólares, ante informaciones que apuntan a que Irán y Estados Unidos han recibido un plan para poner fin a las hostilidades y lograr un alto el fuego inmediato.

Tras abrir este lunes con un alza del entorno al 0,70 %, cerca de los 110 dólares, el brent se ha girado a la baja. Pocos minutos antes de las 10 horas, cae ese 1,30 %, hasta los 107,62 dólares por barril en el mercado de futuros de Londres.

Según publica Reuters, Irán y Estados Unidos han recibido un plan por parte de Pakistán para poner fin a las hostilidades y que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz.

Y ello, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado de nuevo a Irán con desatar "el infierno" si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes.

Trump anunció este domingo que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado de militares en la Casa Blanca, en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el citado ultimátum.

En este contexto, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo aumentar su producción de petróleo en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cae este lunes el 2,08 %, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta los 109,22 dólares por barril.