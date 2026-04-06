El argentino Mariano Navone asciende al puesto 42 tras su triunfo en Bucarest

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- El tenista argentino Mariano Navone asciende dieciocho puestos en el ránking ATP y se coloca como el número 42 del mundo tras ser salir campeón en el ATP 250 de Bucarest (Rumanía).

Navone se reivindicó en Rumanía donde venció al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 para conquistar el primer título en su carrera en la misma ciudad donde perdió al final en el 2024 y alcanzó su mejor puesto histórico (29).

Por otro lado, su compatriota Marco Trungelliti consiguió alcanzar el "top 100" del ránking de la ATP tras subir cuarenta y un puestos y ascender hasta la posición 76, su mejor clasificación histórica.

Trungelliti, de 36 años, fue finalista en el ATP 250 de Marrakech (Marruecos) en donde cayó ante el español Rafael Jódar por 6-3 y 6-2.

Por su parte, los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo suben un puesto cada uno y se colocan en la posición número 30 y 19 respectivamente.

Otro de los tenistas que lograron meterse entre los cien mejores fue el paraguayo Daniel Vallejo, que ascendió cinco posiciones hasta el puesto 96 tras su andadura en el ATP 250 de Houston (Estados Unidos) en donde llegó a octavos de final.

También en el ATP de Houston, el argentino Román Andrés Burruchaga aprovechó para escalar quince puestos hasta el número 62 tras alcanzar la final del torneo.

El "top 10" se mantiene casi intacto con el español Carlos Alcaraz manteniéndose como mejor tenista del mundo, seguido de cerca por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev como tercero en discordia.

Los cinco mejores tenistas los completan el serbio Novak Djokovic en el cuarto puesto y el italiano Lorenzo Musetti en el quinto seguido del hispano australiano Álex de Miñaur que pelea por entrar en el codiciado "top 5".

El estadounidense Ben Shelton parte como única novedad entre los diez primeros que, tras adelantar a su compatriota Taylor Fritz, se sitúa en el puesto 8 de la clasificación mundial después de ganar 40 puntos tras su actuación en el ATP de Houston, Estados Unidos. EFE