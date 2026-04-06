El 90% de los empleados de la construcción tiene más de 30 años y el 22% se jubilará en diez años

Nueve de cada diez (90%) trabajadores de la construcción tiene más de 30 años y el 22% superan los 55 años, por lo que podrían jubilarse a lo largo de la próxima década, según ha informado este lunes en un comunicado la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC).

Así, la plataforma ha presentado hoy el informe 'Gestión del talento en el sector de la construcción y su relación con la I+D+i', donde pone de manifiesto la gestión del talento en el sector y su relación con la I+D+i para impulsar la revolución tecnológica.

En este contexto, PTEC ha alertado del "grave problema" de relevo generacional que el sector atraviesa. En concreto, según los últimos datos disponibles, de las 1.530.002 personas ocupadas actualmente en la construcción, apenas 164.898 tienen menos de 30 años (10,8%), mientras que el 67,2% se sitúan entre los 30 y los 54 años, y el 22% restante superan los 55 años.

Según el informe, la "falta de talento" se ha convertido en uno de los "principales desafíos" del sector, lo que "merma de manera peligrosa" la competitividad del sector.

Por esto, la falta de talento será uno de los temas "más importantes" que se analizarán durante el I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), que está organizando PTEC junto a la Universidad de Cantabria y la Red de Clústeres de la Construcción.

Según PTEC, la falta de profesionales cualificados puede afectar a la calidad de las obras, retrasar proyectos y dificultar la implantación de herramientas tecnológicas que ya están transformando la planificación, el diseño y la gestión de las infraestructuras.

Sin embargo, la creciente apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación está dando lugar a nuevos perfiles profesionales dentro de las empresas constructoras.

Uno de los más relevantes es el gestor de innovación en construcción, un profesional encargado de impulsar la estrategia innovadora de la empresa y coordinar proyectos tecnológicos.

Por otro lado, la plataforma ha asegurado que la colaboración con universidades, centros tecnológicos y organizaciones sectoriales se presenta como una "herramienta fundamental" para impulsar la innovación.

De hecho, el director gerente de PTEC, Carlos Martínez Bertrand, ha concluido que la colaboración entre agentes público-privados y la incorporación de talento cualificado se perfilan como "elementos clave".