Díaz atribuye los buenos datos a las reformas laborales y avisa: "Próxima parada, control horario"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha atribuido este lunes los buenos datos de empleo a las reformas laborales emprendidas por el Ministerio de Trabajo en los últimos años y ha avisado de que "la próxima parada" es el registro horario.

En un vídeo para valorar los datos de paro de marzo, Díaz ha subrayado que el total de desempleados alcanzó el mes pasado su nivel más bajo en 18 años tras bajar en 22.934 personas respecto a febrero.

Asimismo, ha destacado que el número de mujeres en paro marcó en marzo su menor cifra en este mes desde 2008 y que el paro juvenil registró mínimos históricos para un mes de marzo.

En cuanto a los contratos, Díaz ha resaltado que el 44% de la contratación de marzo fue indefinida, frente al 10% que suponía antes de la reforma laboral.

"Estos datos explican y son la respuesta de todas las reformas laborales que hemos emprendido desde hace ya más de seis años en el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno de España. Desde la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la protección y la reforma del subsidio por desempleo y tantas y tantas normas", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno no se va a conformar y "va a avanzar más" para "cambiar la vida de la gente trabajadora".

"Somos conscientes de que muchas personas todavía hoy están en desempleo y seguiremos trabajando para reducir las cifras de desempleo en nuestro país. La próxima parada es el control horario, porque se hacen dos millones y medio de horas extras a la semana sin pagar y lógicamente esto es una irregularidad, por tanto, próxima parada control horario", ha subrayado.