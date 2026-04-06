Agencias

Detienen en sureste de México a hombre requerido por EE.UU. por tráfico de personas

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este lunes de la detención en Quintana Roo (sureste) de Remigio Valdez Lao, quien fue identificado como operador y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano, y cuenta con orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad de México informó que el Valdez Lao, alias Milo, fue detenido junto con Joseline García Biscaino, presunta integrante del mismo grupo, tras labores de inteligencia e investigación.

El arresto ocurrió en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio Benito Juárez, donde los agentes de seguridad detuvieron a ambas personas y, tras realizar una inspección de seguridad, se aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris, según un comunicado.

Las autoridades informaron que tras verificar su identidad, Remigio ‘N’ fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con el proceso de extradición.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Defensa), junto con la Guardia Nacional, y Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado.

Desde febrero de 2025 y hasta el pasado 23 de marzo, último reporte del Gobierno de México, gracias a la operación Frontera Norte -acordada con Donald Trump para evitar aranceles a México- se han detenido a 12.775 personas y se han confiscado 133,6 toneladas de droga, entre ellas casi 607 kilogramos de fentanilo.

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