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Detenido un hombre acusado de agredir con un hacha a un hombre y dos mujeres en Montefrío

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La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre cuya identidad no ha trascendido por agredir con un hacha a dos mujeres y otro varón en plena calle en la localidad de Montefrío (Granada).

Los hechos han ocurrido cerca de las once de la mañana en la calle Fuente y Prado de la localidad. Las víctimas iban caminando y el agresor "sin mediar palabra" les ha atacado con el hacha, según ha relatado a Europa Press la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez.

Según las primeras informaciones que se manejan una de las mujeres es de mediana edad y la otra podría tener unos 70 años. Desde el municipio explican que no parece que el agresor esté empadronado allí y los vecinos no se explican qué ha podido motivar lo ocurrido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, que han iniciado la búsqueda del agresor, y la propia regidora, que ha trasladado el "apoyo" y "cariño" del municipio a las víctimas y sus familias.

El 112 ha alertado a la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que han movilizado un helicóptero, según detallan a Europa Press desde el 112.

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