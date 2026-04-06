Detenido en Israel un hombre acusado de espiar para Irán

Las autoridades israelíes han informado este lunes de que un hombre ha sido detenido tras ser acusado de espiar para Irán en plena ofensiva puesta en marcha a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní, donde han muerto ya más de 2.000 personas.

Las fuerzas de seguridad han indicado que se trata de un joven de 21 años, residente de Jerusalén, que se encuentra bajo custodia y ha sido imputado por cargos de espionaje, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Así, han acusado al detenido de ser un agente de Inteligencia y han apuntado a que habría estado "recabando información sensible en diferentes zonas del país a lo largo de 2025" para posteriormente entregársela a las autoridades iraníes.

Para ello, habría hecho uso de imágenes de vídeo para cumplir con su propósito. La mayoría de los israelíes acusados de espionaje han contactado con activos iraníes a través de Internet y han recibido pagos mediante criptomonedas. Según la Policía, el sospechoso "era consciente de que trabajaba para un país hostil".

Las autoridades israelíes han asegurado durante los últimos meses haber desarticulado varios complots iraníes para labores de espionaje e incluso la comisión de atentados en territorio de Israel, incluido el reclutamiento de israelíes para llevar a cabo el asesinato de varios altos cargos, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu.