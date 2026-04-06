Cuba prevé apagones este lunes que afectarán a la vez hasta al 61 % del país

La Habana, 6 abr (EFE).- Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 61 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero. Las medidas del Gobierno estadounidense han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario 'pico' de la presente jornada una capacidad de generación de 1.205 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.020 MW.

El déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 1.815 MW y la afectación estimada (lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados) alcanzará los 1.845 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de Washington.

De hecho, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país (que representa un 40 % del mix energético de la isla) no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Estos problemas no están ligados a la medida de presión impuesta por EE.UU. desde enero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU..

Cuba recibió el martes pasado al buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin, portador de 730.000 barriles de crudo -equivalentes a 100.000 toneladas-, el primer cargamento de combustible que ha llegado a la isla en los últimos tres meses.

Especialistas de la empresa estatal Cuba Petróleo explicaron que el proceso de refinamiento del crudo demorará entre 15 y 20 días y posteriormente hasta diez días la distribución de los combustibles obtenidos del crudo ruso.

Las estimaciones oficiales indican que se obtendrán cerca de 292.000 toneladas de fueloil para centrales térmicas, poco más de 255.000 barriles de diésel, destinados a la generación distribuida de electricidad y actividades esenciales de la economía.

Además de unos 109.000 barriles de gasolina que aliviarán "momentáneamente" la actual situación con la demanda del producto y aproximadamente un 10 % de gas licuado del petróleo.

El arribo del Anatoly Kolodkin representa un ligero respiro en medio de la crisis energética en la isla caribeña que precisa de unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los obtiene de su producción local. EFE