Costa considera "ilegal e inaceptable" atacar instalaciones energéticas e insiste en solución diplomática

El presidente de Consejo Europeo, António Costa, ha considerado este lunes que cualquier ataque a instalaciones energéticas es "ilegal e inaceptable", reiterando que el fin de la guerra en Irán solo pasa por una solución diplomática cuando se acaba el plazo dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar ataques masivos contra estructuras civiles si Teherán no se aviene a un acuerdo que incluya la reapertura del paso de Ormuz.

"Tras cinco semanas de guerra en Oriente Próximo, queda claro que solo una solución diplomática abordará sus causas profundas", ha asegurado el dirigente comunitario en un mensaje en redes en el que ha recalcado que los ataques a infraestructuras civiles, entre ellas energéticas, es "ilegal e inaceptable".

"Esto se aplica a la guerra de Rusia en Ucrania y se aplica en todas partes. La población civil iraní es la principal víctima del régimen iraní. También sería la principal víctima de una ampliación de la campaña militar", ha advertido.

El mensaje del ex primer ministro luso llega cuando Trump ha amenazado con arramblar con todas las infraestructuras en Irán, incluyendo centrales eléctricas y desalinizadoras, si la República Islámica no pacta el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

En este sentido, Costa ha advertido de que el recrudecimiento del conflicto "no logrará un alto el fuego ni la paz". "Solo lo harán las negociaciones, en particular los esfuerzos en curso liderados por socios regionales", ha reflexionado, en un momento en el que precisamente Pakistán y otros actores del entorno negocian una tregua en la ofensiva.

De esta manera, ha trasladado que la Unión Europea insta a Irán a poner fin de inmediato a sus ataques contra países de la región y a permitir el restablecimiento de la plena libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz.