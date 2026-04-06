Confirmada la muerte de un general ruso en accidente aéreo en Crimea

Moscú, 6 abr (EFE).- El gobernador de Murmansk, Andréi Chibis, confirmó este lunes la muerte del teniente general Alexandr Otroshenko, quien viajaba a bordo del avión An-26 siniestrado en la anexionada península de Crimea el 31 de marzo.

"Entre ellos, lamentablemente, se encuentra Alexandr Otroshenko, comandante de aviación, con quien nos reunimos apenas un par de días antes", declaró Chibis, citado por Interfax, en una reunión del gobierno regional en relación con el accidente.

Chibis había informado antes que entre los fallecidos se encontraban "soldados de la Flota del Norte, hombres de honor, deber y valentía".

Los miembros del gobierno regional guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Un An-26, avión soviético de transporte militar, se estrelló contra un acantilado el pasado 31 de marzo en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, causando la muerte de todos los tripulantes, un total de 30 personas.

Según el Ministerio de Defensa ruso la causa del incidente fue una avería técnica y las autoridades descartaron que se tratara de un ataque ucraniano.EFE