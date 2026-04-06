Condenado a 14 años de cárcel exgobernador de Kursk por corrupción

Moscú, 6 abr (EFE).- El exgobernador de la región rusa de Kursk, Alexéi Smirnov, fue condenado este lunes a 14 años de cárcel por corrupción.

"Sumando las penas impuestas, la sentencia finales es de 14 años de prisión, una multa de 400 millones de rublos (5 millones de dólares) y la prohibición de ocupar cargos públicos durante 10 años", declaró el juez del Tribunal del Distrito Leninski de Kursk, citado por la agencia TASS.

La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años y una multa de 500 millones de rublos (6 millones de dólares).

Según la investigación, Smirnov durante su mandato (2024), junto con el exvicegobernador Alexéi Dedov, aceptaron un soborno de 12,9 millones de rublos por auspiciar las empresas Stroitekhnogrup y Euroklimat 2000.

Los acusados también recibieron otro soborno por gestiones similares para KTK Service, empresa vinculada con otro diputado regional de Kursk.

Uno de los escándalos de corrupción involucró a una empresa para la construcción de fortificaciones para la región en el contexto de la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

En julio el ministro de Transporte ruso, Román Starovoit, anteriormente gobernador de Kursk, se suicidó, presuntamente, tras verse involucrado en el escándalo de corrupción. EFE