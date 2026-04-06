Cereza, frambuesa o fresa: todo al rojo en la nueva temporada de moda

Inmaculada Tapia

Madrid, 6 abr (EFE).- Del intenso Valentino al vibrante Sybilla, el rojo campa a sus anchas en todas sus declinaciones, del cereza más oscuro al fresa más intenso, pasando por un tamizado y suave frambuesa; es el color indispensable para disfrutar de la nueva temporada de moda, un tono que se desliza a bolsos y calzado.

Christian Dior aseguraba que "hay un rojo para cada persona", mientras que para Valentino Garabani el rojo "era una marca indeleble, un elemento icónico de la firma, un valor"; para muchos es un símbolo que resalta la opulencia cuando se vincula al poder, el romance o la pasión.

Texturas tan diferentes como el cachemir, la lana, trench impermeables, suéters, la sutileza de la seda en vestidos o incluso sastres masculinos sucumben a un color que Dior definía como "alegre y juvenil".

Sybilla hace de él variaciones poco comunes, al poner este color en el interior de mangas y capas; no siempre lo establece como tono protagonista, pero su presencia es ineludible, como demostró en algunas de las prendas realizadas para su colaboración en el desfile de Carolina Herrera en Madrid.

El diseñador Jorge Redondo, director creativo de Redondo Brand, es un enamorado del rojo: "Lo amo, tiene una fuerza increíble. No hay nada como un color que te levante el ánimo y pasiones, y creo que este tono lo consigue", señaló a EFE.

Redondo tinta en borgoña un vestido con falda de volantes en cascada en un elegante diseño de fiesta o en un pantalón con top a juego palabra de honor, con lazada en la cadera.

"Valentino ha sido de los pocos en bautizar un color como suyo. A mí me gustan muchos rojos, no utilizo solo uno", remarca Redondo. Según el tejido se decanta "más por un tono u otro", indica el diseñador, en el que confían actrices como Leonor Watling, Candela Peña y Aura Garrido.

Veinte años después de la primera colaboración entre Stella McCartney y H&M, la diseñadora británica ha creado una colección en la que no falta un vestido largo rojo con silueta de bucle.

La colección de Schiaparelli de hombros muy definidos imprime un rojo carmesí a chaquetas de tweed de cuadros que combina con beige, gris y blanco y especialmente a vestidos de fiesta con transparencias estratégicas que unen el tejido con tul.

El rojo está considerado como un color atrevido para muchos caballeros; sin embargo, la nueva colección de Tommy Hilfiger, 'New York', revitaliza la herencia 'preppy' (inspirada en estudiantes de prestigiosos centros del este de EE.UU.) con los códigos más formales de la sastrería, pero con un enfoque relajado.

Con "un toque americano y divertido", así es como definió el diseñador esta propuesta atemporal con trajes en azul marino, marfil rojo, con polos en este mismo color.

Sin resultar excesivo, el rojo está presente también en los complementos, que trasciende incluso a las suelas de los zapatos, distintivo inequívoco del calzado de Christian Louboutin.

La firma alemana Deichmann apuesta por salones de charol y acabados brillantes, con tacones elegantes que estilizan la figura.

Furla reinterpreta el clásico bolso tipo cubo con una silueta escultórica, confeccionado de manera cilíndica en rojo intenso e incluso lleva el color al Furla 1927 con su cierre giratorio.

"⁠Creo que el rojo nunca muere, pero ahora estamos en un momento en el que está cogiendo mucha fuerza porque el mundo de la moda vive un momento un poco gris y necesitamos volvernos a enamorar", concluye Redondo.EFE

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